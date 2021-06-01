Губернатор Андрей Травников в Сколково представил пилотный проект по созданию нового кампуса НГУ . Фото: предоставлено правительством НСО.

Губернатор Андрей Травников стал участником стратегической сессии Минобрнауки, которая прошла на площадке Бизнес-школы «Сколково». Мероприятие посвятили созданию и развитию в России сети современных университетских кампусов. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Новосибирской области во вторник, 1 июня.

По словам Андрея Травникова, участники семинара обсуждали требования к кампусам XXI века.

— Пришли к общему мнению, что это не только общежития, но и универсальные помещения для исследований, лабораторных работ, внеаудиторного общения и ведения проектной деятельности вместе с бизнес-сообществом и инвестиционными компаниями. Именно таким критериям соответствует концепция кампуса Новосибирского государственного университета. Это один из трех пилотных проектов, запущенных на данный момент. Отбор следующих проектов состоится уже в этом году, — подчеркнул Андрей Травников.

В правительстве Новосибирской области отметили, сфера высшего образования — особая отрасль для региона. Известно, образовательный потенциал сконцентрирован в самом Новосибирске, где находятся большинство вузов, а также в Академгородке, где расположен НГУ. В связи с чем власти региона проработали две модели создания кампусов: межвузовский кампус для проживания и кампус-НОЦ для Академгородка. При этом развитие инфраструктуры университетов поможет области укрепить свои позиции в экспорте образования и развитии научно-образовательного туризма. В правительстве региона эти вопросы держат на особом контроле.

Андрей Травников подчеркнул, создание кампуса НГУ мирового уровня повлияет на университет и на развитие всего Академгородка. По словам главы региона, кампус станет точкой притяжения молодежи, а также центром исследований и внедрений.

— Миссия НГУ — в подготовке исследователей для всей российской науки и высокотехнологичных компаний, — добавил губернатор.

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