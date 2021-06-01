1 июня «Единая Россия» впервые организовала большой праздник для 200 детей из районов Новосибирской области

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Новосибирские единороссы впервые организовали большой праздник, в рамках традиционной акции «Лето добра», для 200 детей из шести сельских районов области, а также городов Бердска и Оби.

В столицу Сибири приехали школьники, которые добились больших успехов в учебе и спорте. Для них «Единая Россия» подготовила большую развлекательную программу, которая прошла в два этапа: поход в Новосибирский областной театр кукол на экологический спектакль « Не кормите мусорного дракона», созданный при поддержке партпроекта «Чистая страна», и экскурсия в знаменитый Новосибирский зоопарк имени Ростислава Шило. Также все дети получили подарки - световозвращающие браслеты, магнитные блоки для записей и сладости.

Олег Иванинский. Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

По словам депутата фракции « Единая Россия» в Законодательном собрании Новосибирской области Олега Иванинского, 1 июня не только праздник детства, но и начало школьных каникул, а это значит, что многие родители обеспокоены организацией детского отдыха.

- В этом году, в Послании к Федеральному Собранию, Владимир Путин поддержал инициативу «Единой России» и предложил вернуть половину стоимости путевки родителям при поездке детей в летний лагерь. Многие инициативы партии направлены на поддержку материнства и детства. «Единая Россия» оперативно подготовила первый блок социальных поправок в законодательство, которые окажут реальную поддержку семьям с детьми, будущим мамам. Считаю, что основная задача всех органов власти - поддержать демографическую политику, ведь большие и крепкие семьи - это основа развития общества, - сказал депутат-единоросс.

Напомним, что Президент РФ поддержал ряд инициатив партии, в том числе об оплате больничного родителям с детьми до 7 лет пособия в размере 100% заработка, возвращение 50 % стоимости детских путевок. Благодаря принимаемым поправкам, уже в этом году ежемесячно будут выплачиваться пособия на 360 тысяч детей в возрасте от восьми до шестнадцати лет, 630 тысяч будущих мам будут получать ежемесячно 6350 рублей.