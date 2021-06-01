«Младшие будут учиться у старших»: в Кольцово открылся новый детский сад с разновозрастными группами

В Кольцово открылся новый детский сад с разновозрастными группами. Фото: предоставлено правительством НСО.

Во вторник, 1 июня, рабочем поселке Кольцово открыли новый детский сад «Золотой ключик». Известно, в учреждении будут применять уникальную образовательную программу: педагоги здесь начнут работать в парах, а для ребят организуют смешанные по возрасту группы. Как отметили в правительстве области, детский сад появился в новом перспективном районе поселка.

На открытии «Золотого ключика» побывал замгубернатора региона Сергей Нелюбов. Он отметил, в 2021 году в Новосибирской области запланировано строительство еще 11 детских садов. Также в регионе создадут 1800 дополнительных детских мест.

— За два последних года с учетом текущего построено 27 дошкольных учреждений и создано более 5 тысяч мест для детей дополнительно. В настоящее время в 32-х из 35 муниципальных образований региона 100%-ая обеспеченность дошкольными местами. В г. Новосибирске, г. Оби, в Новосибирском районе потребность по созданию новых дошкольных мест остается, работа по их созданию продолжается. Вместе с тем мы решаем задачи по созданию дополнительных школьных мест. Символично, что детский сад в Кольцово открывается в День защиты детей, ведь задача взрослых — это соблюдение прав и свобод детей, — сообщил замгубернатора.

Открытие детского садика прокомментировала и его заведующая, Наталья Чебанова. По словам руководителя, «Золотой ключик» — первый в регионе детский сад, где реализуют уникальную образовательную программу.

— Основные принципы программы — разновозрастные группы, в которых вместе будут воспитываться дети от 3 до 7 лет — младшие будут чему-то учиться у старших, а старшие — чувствовать ответственность за малышей. Также в процессе образовательной деятельности мы применим парную педагогику, при которой один педагог будет играть определенную роль, а второй — направлять детей. К воспитательному процессу будут активно привлекаться семьи, — отметила заведующая.

По информации областного правительства, общая площадь детского сада — 5 тысяч квадратов. В нем предусмотрено 12 групп: 4 из них -для ясельного возраста, а 8 — для ребятишек от 3-х до 7-ми лет. В «Золотом ключике» есть медицинский кабинет, физкультурный и музыкальные залы, а также несколько помещений для различных кружков. В садике оборудованы прачечная и пищевой блок. Известно, на строительство объекта направили более 221,6 млн рублей.

В скором времени «Золотой ключик» начнут посещать 220 маленьких сибиряков в возрасте от 1,5 до 7 лет. Кроме того, правительство региона дополнительно выделит на оснащение детского сада 15,4 миллионов рублей из средств областного бюджета.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.