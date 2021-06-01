Новосибирец, решивший распилить газовый баллон болгаркой, погиб от взрыва

Новосибирец, решивший распилить огнетушитель болгаркой, погиб от взрыва. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Трагедия произошла в Калининском районе Новосибирска. Там в воскресенье, 30 мая, пенсионер решил распилить газовый баллон болгаркой. В результате чего емкость взорвалась у него в руках. Информацию об этом КП-Новосибирск подтвердила главный врач скорой помощи Ирина Большакова.

— Мужчина распиливал газовый баллон у себя в гараже, из-за этого он взорвался. Сибиряк получил травмы, несовместимые с жизнью, — уточнила изданию врач.

Инцидент КП-Новосибирск также прокомментировали в СК РФ по Новосибирской области. Как уточнила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова, по факту трагедии проводится проверка. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.