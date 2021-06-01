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Происшествия1 июня 2021 14:36

Новосибирец, решивший распилить газовый баллон болгаркой, погиб от взрыва

Тело сибиряка нашли возле гаража
Анна АЛЕКСЕЕВААнна АЛЕКСЕЕВА
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Новосибирец, решивший распилить огнетушитель болгаркой, погиб от взрыва.

Новосибирец, решивший распилить огнетушитель болгаркой, погиб от взрыва.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Трагедия произошла в Калининском районе Новосибирска. Там в воскресенье, 30 мая, пенсионер решил распилить газовый баллон болгаркой. В результате чего емкость взорвалась у него в руках. Информацию об этом КП-Новосибирск подтвердила главный врач скорой помощи Ирина Большакова.

— Мужчина распиливал газовый баллон у себя в гараже, из-за этого он взорвался. Сибиряк получил травмы, несовместимые с жизнью, — уточнила изданию врач.

Инцидент КП-Новосибирск также прокомментировали в СК РФ по Новосибирской области. Как уточнила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова, по факту трагедии проводится проверка. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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