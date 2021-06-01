Пробки в Новосибирске на вечер 1 июня 2021 года: на улице Большевистская не проехать

Ближе к вечеру пробки сковывают город. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пробки в Новосибирске на вечер 1 июня 2021 года достигли 4 баллов. Об этом сообщает сервис «2GIS».

На левом берегу машинам придется долго стоять на проезде Энергетиков. Пробка тянется до самой площади Труда. Так же заторы образовались на улице Бетонный переезд, Станционная и Станционная 2-я. Небольшая пробка собралась на улице Петухова и Мира.

Правый берег пробки сковали дороги еще больше. Автомобилисты долго стоят на площади Кондратюка, Красном проспекте и улице Советская. Так же сложно проехать на улице Большевистская, Фабричная. Небольшие заторы образовались и на улицах Добролюбова и Зыряновская.

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