Пробки в Новосибирске на вечер 1 июня 2021 года: на улице Большевистская не проехать

Ближе к вечеру пробки сковывают город.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Пробки в Новосибирске на вечер 1 июня 2021 года достигли 4 баллов. Об этом сообщает сервис «2GIS».
На левом берегу машинам придется долго стоять на проезде Энергетиков. Пробка тянется до самой площади Труда. Так же заторы образовались на улице Бетонный переезд, Станционная и Станционная 2-я. Небольшая пробка собралась на улице Петухова и Мира.
Правый берег пробки сковали дороги еще больше. Автомобилисты долго стоят на площади Кондратюка, Красном проспекте и улице Советская. Так же сложно проехать на улице Большевистская, Фабричная. Небольшие заторы образовались и на улицах Добролюбова и Зыряновская.
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