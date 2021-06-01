В бердском морге опровергли информацию о разлагающихся трупах из-за сломанного холодильника. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирском областном бюро судебно-медицинской экспертизы прокомментировали информацию о разлагающихся трупах в морге Бердска. Накануне, 31 мая, ряд СМИ написал, что там, еще несколько недель назад, сломалась холодильная камера. Сообщалось, что якобы из-за этого в морге портятся тела, и стоит невыносимый запах. Во вторник, 1 июня, стало известно, такая информация не соответствует действительности.

— В морге Бердска установлено и используется оборудование, которое рассчитано на 4 места. В настоящий момент оно находится в рабочем состоянии. За май месяц там исследовали 42 тела умерших. Количество исследований в сутки составляет о 0 до 4-х. Кроме того, в течение 14 дней мая 2021 года в морге не провели ни одного исследования за сутки, затем, в течение двух дней месяца — по 1 вскрытию в сутки, в течение 9 дней мая — по 2 исследования в сутки, в течение 2 дней мая текущего года — по 3 исследования в сутки, в течение 4 дней текущего месяца — по 4 исследования в сутки. Из этого следует, что с учетом числа тел умерших, поступающих в бердский морг, мощности медицинского оборудования достаточно для обеспечения полноценной работы отделения, — уточнили в Новосибирском областном бюро судебно-медицинской экспертизы.

В бюро также отметили, что после исследований тела отдают родственникам для захоронения.

Известно также, что в этом году граждане не обращались в областную судебно—медицинскую экспертизу с жалобами на то, что в бердском морге разлагаются трупы.

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