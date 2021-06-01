Угроза пожара ликвидирована

Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.

28 мая в 13.24 в городе Красноярске на улице 2-й Брянской в двухэтажном административном здании, в котором расположены строительный магазин и множество офисных помещений, работники почувствовали запах дыма, о чем тут же сообщили постовому охраннику.

«Гвардеец» установил, что дым идет из-под обшивки стены магазина. Предположив, что загорелся проложенный в стене электрокабель, охранник дал команду на отключение электроэнергии, вызвал пожарных, доложил о происшествии начальнику охраны.

В этот же момент в здании, отреагировав на задымление, сработала автоматическая пожарная сигнализация и произошло речевое оповещение о пожаре. В течение 2 - 3 минут из здания на улицу под контролем сотрудников охраны эвакуировались порядка 35 человек (30 работников и несколько посетителей магазина).

Тлевший электрокабель был потушен персоналом здания при помощи двух углекислотных огнетушителей. Прибывшие к месту вызова пожарные проверили перекрытия здания на наличие скрытых очагов горения, которых, к счастью, не оказалось. Предполагаемая причина ЧП - короткое замыкание электропроводки.