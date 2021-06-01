Сибиряка, жестоко избившего младенца, отправили в колонию на 4 года

Сибиряка отправили в колонию за жесткое избиение младенца. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Краснозерском районом суде вынесли приговор мужчине, жестоко избившего 6-месячного ребенка. Его обвинили в "Умышленном причинении тяжкого вреда здоровью".

А дело было так. Сибиряк выпил. В какой-то момент младенец его рассердил, и он четыре раза ударил его по голове. Малыш выжил, но получил серьезные травмы. Об этом рассказали в Краснозерском суде. Сам инцидент произошел 29 января 2021 года.

Кроме того, правоохранители выявили, что сибиряк незаконно изготовил в гараже ружье. Для этого он использовал деревянную палку, свинец, металлическую трубу, проволоку, гвозди и саморезы.

По совокупности статей, мужчину приговорили к четырем годам и двум месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

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