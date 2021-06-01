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Умные вещи1 июня 2021 10:38

В 25 раз больше гостей: Tele2 изучила, откуда приезжали клиенты в Республику Алтай

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, определил регионы, из которых клиенты приезжали в Горный Алтай во время майских каникул
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Фото предоставлено отделом по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь» Tele2.

Фото предоставлено отделом по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь» Tele2.

Провести начало мая в горах захотели жители 50 регионов России, а суммарный туристический поток по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в котором въезд на территорию республики был ограничен, вырос в 25 раз.

Более 80% гостей приехали в Горный Алтай из регионов Сибири. Наиболее востребованным регион оказался среди клиентов оператора из Новосибирской области. Больше трети абонентов Tele2, отдыхавших на майских каникулах в горах Алтая, приехали туда именно из Новосибирска. Также в пятерку вошли Кузбасс, Алтайский край, Томская область и Москва. Всего же Горный Алтай посетили клиенты Tele2 из 50 регионов, от Калининграда до Камчатки.

Потребление мобильного интернета гостями Республики Алтай выросло почти в 30 раз по сравнению аналогичным периодом прошлого года. Наивысшие пики активности гостей в интернете пришлись на 7 и 8 мая. В каждый из этих дней гости Горного Алтая потребляли более 1 Тб мобильного интернета. Общая продолжительность голосовых вызовов выросла в 15 раз по сравнению с началом мая прошлого года. Наибольшая продолжительность разговоров была зафиксирована 7 мая – абоненты Tele2 проговорили в этот день почти шесть тысяч минут.

Самыми разговорчивыми оказались гости из Чувашии, Магадана и Ямало-Ненецкого автономного округа. Больше всего мобильного интернета использовали гости из Черноземья – Брянской и Тамбовской областей. В среднем каждый абонент Tele2, отдыхавший на майских каникулах в горах Алтая, использовал чуть больше 1 Гб мобильного интернета.

Напомним, в августе 2020-го года Tele2 запустила в Республике Алтай собственную сеть, предложив жителям и гостям региона качественные услуги связи и быстрый 4G-интернет. Оператор обеспечил голосовой связью и быстрым интернетом территорию, на которой сконцентрировано более 80% туристического потока в республике. Высокоскоростной мобильный интернет доступен жителям Горно-Алтайска, Маймы, Чемала, Артыбаша и других населенных пунктов. Оператор также обеспечил практически полное покрытие 4G на участке автомобильной дороги от Бийска (Алтайский край) до Горно-Алтайска и на второй по значимости транспортной артерии региона – Чемальском тракте.

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