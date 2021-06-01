В Новосибирске от коронавируса за сутки умерли 6 человек: самому старшему из них было 73 года

В Новосибирске от коронавируса умерли шесть человек за сутки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник, 1 июня, стало известно о том, что за последние сутки от коронавируса скончались шесть человек. Об этом рассказали в оперштабе правительства региона.

— Это мужчины в возрасте 72, 73 и 65 лет и женщины в возрасте 57, 58, 65 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 884 человека, — уточнили в оперштабе.

Сейчас в тяжелом состоянии в реанимацию госпитализировано 63 человека, 10 из них подключили к аппарату ИВЛ. Они не могут самостоятельно дышать.

За последние сутки инфекцию обнаружили еще у 76 человек, при этом выздоровели 78 пациентов.

Всего с начала эпидемии коронавирусом заболели 43 417 человек, в том числе у 2 722 ребенка. 39 293 пациента выздоровели.

Напомним, в регионе до конца июня продлили масочный режим. В маске нужно быть в местах массового скопления людей.

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