Двое малышей из Новосибирска оказались заперты в автомобиле: вызволять их пришлось спасателям

Маленькие дети закрылись в машине, пока их родители выносили из нее вещи. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кемерово спасатели выручили семью, чьи маленькие дети оказались заблокированы в салоне машины. Они приехали в столицу Кузбасса из Новосибирска в гости к друзьям. Пока родители выносили вещи, двухлетняя девочка и ее шестимесячный брат ждали в салоне машины.

— Дочь играла с ключами от машины и случайно нажала на блокировку, в результате чего двери закрылись. Спасатели с помощью специального инструмента открыли машину и передали малышей родителям. Инцидент произошел на бульваре Строителей, — рассказали в администрации Кемерово.

Известно, что дети не пострадали. Помощь врачей им не понадобилась.

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