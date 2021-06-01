Сибиряк ради поездки в Египет оплатил долг по кредитам в 650 тысяч рублей

Сибиряк ради отдыха заграницей нашел 650 тысяч рублей и оплатил долг. Фото: Виталий КАРНАУХ

Житель города Карасук Новосибирской области погасил долг по кредитам в 650 тысяч рублей, когда ему отказали в вылете в Египет. Там 30-летний мужчина планировал отдохнуть. Подробности рассказали в Службе судебных приставов.

— В 2020 году сибиряк купил путевку в Турцию, но из-за пандемии поездка сорвалась. В итоге в этом году мужчина обменял ее на поездку в Египет. А позже он вспомнил, что через портал Госуслуг он получил уведомление о том, что ему запрещено покидать пределы страны из-за долга. Мужчина отправился в отделение на прием. Там должнику объяснили, что для снятия ограничений необходимо оплатить задолженность, — рассказали приставы.

Чтобы не сорвать долгожданный отдых сибиряк оплатил долг.

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