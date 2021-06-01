«Какой ужас!»: в Новосибирске подростков обвинили в том, что они убили голубя из игрушечного пистолета

Подростков обвинили в том, что они застрелили голубя. Фото: Мария Пугачева

В Новосибирске во дворе дома №18 на улице Демакова произошла неприятная ситуация. Дети играли во дворе, как вдруг на асфальт упал голубь. Он некоторое время бился в агонии, а потом умер. Девочки, игравшие на детской площадке, обвинили подростков в том, что это они выстрелили в птицу из игрушечного пистолета. Об этом они рассказали взрослым.

— Какой ужас! Сама я не видела событий, подошла, когда голубь лежал на асфальте. Мальчишки утверждали, что они не стреляли в него. И вообще якобы с птицей все в порядке, она просто притворяется. Спустя некоторое время один из мальчиков убрал голубя с дороги пошел его хоронить. Крови на птице не было, может, попали в голову, и она умерла просто от удара. Мне показалось, что мальчики были растеряны. Я больше виню взрослых. Родителям нужно объяснить детям, как пользоваться такими игрушками и в чем их опасность, — рассказала КП-Новосибирск Мария.

Сибирячка отметила, что хоть пульки в игрушке и пластиковые, но пружина мощная. Такая забава продается детям старше 12 лет. Со слов женщины, мальчики во дворе явно были младше.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.