Пробки в Новосибирске на утро 1 июня 2021 года: затор на Советском шоссе

Уровень пробок в Новосибирске достиг 6 баллов.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Пробки в Новосибирске на утро 1 июня 2021 года сковали движение на Советском шоссе. Там трудно проехать от улицы Петухов до улицы Мира. Об этом сообщает «2ГИС».
Из-за ДТП образовался затор на улице Ватутина в районе площади Райсовета.
Пробка образовалась на улице Большевистская в районе «Речного вокзала». На улице Восход произошло ДТП. Автомобилистов просят быть внимательными: соблюдать скоростной режим и дистанцию.
Трудно проехать на улицах Объединения, Фадеева и Кедровая.
В целом уровень пробок в Новосибирске достиг 6 баллов.
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