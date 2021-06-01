Пробки в Новосибирске на утро 1 июня 2021 года: затор на Советском шоссе

Уровень пробок в Новосибирске достиг 6 баллов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пробки в Новосибирске на утро 1 июня 2021 года сковали движение на Советском шоссе. Там трудно проехать от улицы Петухов до улицы Мира. Об этом сообщает «2ГИС».

Из-за ДТП образовался затор на улице Ватутина в районе площади Райсовета.

Пробка образовалась на улице Большевистская в районе «Речного вокзала». На улице Восход произошло ДТП. Автомобилистов просят быть внимательными: соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Трудно проехать на улицах Объединения, Фадеева и Кедровая.

В целом уровень пробок в Новосибирске достиг 6 баллов.

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