«Мама потеряла»: в Новосибирске депутат с сыном спасли утенка, выбежавшего на дорогу

Утенок выбежал на оживленную дорогу. Фото: стоп-кадр

В Новосибирске депутат Наталья Пинус с сыном спасли утенка, выбежавшего на дорогу. Пернатому повезло, что в это время была пробка, и автомобили едва двигались по проезжай части. Об этом сибирячка рассказала в своем аккаунте в соцсети.

— Сейчас случилась совершенно удивительная история. Мы с Сашей ехали по широкому проспекту Лаврентьева. И тут на дорогу выскочил утеночек. Маленький. Откуда он взялся, мы не знаем, — написала депутат.

КП-Новосибирск Наталья Пинус рассказала о том, что они с сыном, не раздумывая бросилась спасать малыша.

— Он бегал между машин и под ними. Я поставила свой автомобиль на аварийку, остальные машины стояли на красный сигнал светофора. Вышли несколько водителей, и мы начали утенка уловить. За пару минут справились, — рассказала КП-Новосибирск депутат.

Новосибирцы предположили, что лужа, в которой жил утенок со своей стаей, высохла, и пока семья искала новый водоем, малыш отбился.

— Его мама потеряла, — предположили горожане.

Наталья вместе с ребенком подселила утенка к пернатым из известного в Академгородке пруда. Там его радушно приняли.

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