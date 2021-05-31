Самолет из Новосибирска в Москву отменили из-за столкновения с птицей

Самолет столкнулся с птицей и повредил его. Фото: Виктория МИНАЕВА

Самолет, летевший из Москвы в Новосибирск, авиакомпании «Аэрофлот» столкнулся с птицей. Повреждения были обнаружены, когда борт приземлился в «Толмачево», и его осматривали техники. Поэтому обратный рейс самолета, из Новосибирска в Москву, был отменен. Это произошло 30 мая. В «Толмачево» борт приземлился в 16.41.

— Птица столкнулась с носовой частью воздушного судна. Установлено, что это произошло на высоте 500 метров, — уточнили в пресс-службе аэропорта «Толмачево».

Известно, что посадка произошла в штатном режиме. Никто из пассажиров не пострадал.

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