Погода в Новосибирске на 1 июня 2021: каким будет первый летний день

Днем температура поднимется до +28 градусов. Фото: Алексей КРЕМНЁВ

Погода в Новосибирске на 1 июня 2021 порадует жителей города солнцем и жарой. Об этом сообщают синоптики «Западно-Сибирского УГМС».

— Днем температура воздуха составит +26...+28 градусов, а ночью +13...+15 градусов. Ветер подует юго-восточный со скоростью от 4 до 9 метров в секунду, — обещают метеорологи. — В области ожидается сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду. Днем столбики термометров поднимутся до +31 градуса.

По данным сайта «Яндекс. Погода» день выдастся по-настоящему летним. Температура воздуха днем составит +25...+27 градусов, а к вечеру опустится до +14...+18 градусов. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью до 3 метров в секунду. Атмосферное давление составит 744-746 миллиметров ртутного столба.

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