Андрей Панфёров: «Больше 118 тысяч зарегистрированных избирателей - это хороший показатель для Новосибирской области»

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

Первый заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Андрей Панфёров прокомментировал результаты электронного предварительного голосования, которое проходило с 24 по 30 мая в Новосибирской области. Жители Новосибирска и сельских районов выбирали тех кандидатов, которые в сентябре представят партию на выборах в Госдуму РФ.

За неделю через сайт предварительного голосования «Единой России» свое мнение выразили больше 100 тысяч выборщиков из более чем 118 тысяч зарегистрированных на pg.er.ru. Предварительное голосование прошло по максимально открытой модели. Региональным оргкомитетом зарегистрировано 118 кандидатов. Из них одновременно по списку и по округу выдвинулось больше 20 человек.

- Считаю, что более 118 тысяч выборщиков для Новосибирской области - нормальный результат и хороший показатель. Фактически, это 5% от всех избирателей. В сравнении с прошлым годом, мы за рамки не выходим. В любом случае, 5% - это определённый срез, по которому можно судить о том, как будут проходить выборы в сентябре 2021 года, - отметил Андрей Панфёров.

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

Он также прокомментировал высокую политическую конкуренцию на округе №137.

- Округ достаточно тяжелый, здесь развернулась серьезная борьба среди кандидатов. И это очень хорошо, когда есть конкуренция, а не идет все по накатанной дорожке. В районах, которые имеют смешанную экономическую структуру - производство и сельское хозяйство, просто так не пройдешь. Поэтому, не все кандидаты смогли убедить людей. Выбор сделан в пользу тех, кто ближе к избирателю. Такие кандидаты не рассуждают пространно и не используют модные термины, а говорят ясно, четко и понятно. На этом округе надо быть очень убедительным с электоратом, - подчеркнул Андрей Панфёров.

Напомним, что окончательные списки кандидатов, которые представят партию на выборах в Госдуму, утвердят на Съезде 19 июня в Москве.

«Единая Россия» - единственная партия в стране, которая формирует списки кандидатов на выборы различного уровня на основании мнения избирателей, проводя всенародное предварительное голосование.