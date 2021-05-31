Маленькие воришки причинили магазину большой ущерб

Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.

28 мая в 17.54 из магазина хозяйственных и бытовых товаров, расположенного на улице Троллейной, поступил сигнал тревоги. Бойцам ГБР, прибывшим на вызов, продавцы рассказали, что видели, как в магазин вошли трое подростков. Двое из них остановились на входе, возле антикражной рамки, а третий прошел в торговый зал и взял с полки флакон шампуня емкостью 0,7 литра. Не оплатив его, парень направился к выходу. Продавцы попытались сами поймать воришку, но тот, бросив шампунь, вывернулся и убежал. Двух его приятелей задержали подоспевшие вовремя бойцы группы быстрого реагирования. В момент задержания подростки всеми силами пытались противостоять охранникам. Они упирались ногами в стойку антикражной рамки, дергали ее руками и в конце концов вырвали. Ущерб, причиненный поломкой устройства, в магазине оценили как крупный. Учитывая, что правонарушители несовершеннолетние, возмещать его придется родителям. Бойцы ГБР передали задержанных сотрудникам полиции.

В этот же день в 13.54 в другом магазине той же торговой сети, расположенном на улице Челюскинцев, бойцами ГБР был задержан мужчина, ранее регулярно совершавший в этой торговой точке кражи, но избегавший задержания и ответственности. В этот раз вор скрыться не успел, бойцы ГБР задержали его. По предварительным подсчетам, сумма похищенного им имущества составляет порядка 10 тысяч рублей. Доказательством совершенных им краж станут предоставленные магазином записи с камер видеонаблюдения. Задержанный был передан полицейским.

29 мая в 19.21 в алкомаркете, находящемся на улице Пушкина в Искитиме, бойцами группы быстрого реагирования был задержан молодой человек, пытавшийся похитить коробку конфет стоимостью 500 рублей. Будучи задержанным, в присутствии стражей порядка мужчина оплатил стоимость товара, который намеревался украсть, и по решению руководства магазина был отпущен.

30 мая в 16.45 в супермаркете на улице Костычева бойцы ГБР ГВАРДИИ задержали молодого человека, укравшего банку растворимого кофе стоимостью 400 рублей. Администрация магазина решила не делать ему никаких поблажек, и «гвардейцы» передали задержанного сотрудникам полиции.