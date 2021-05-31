Пробки на вечер в Новосибирске 31 мая 2021 года: трудно проехать по Димитровскому мосту

В Новосибирске трудно проехать по Димитровскому мосту. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пробки на вечер в Новосибирске в Новосибирске 31 мая 2021 года затруднили проезд по Димитровскому мосту. Причина затора — авария. Проезд затруднен в сторону левого берега. На месте работают инспекторы ДПС. В целом по городу уровень пробок достиг 6 баллов. Об этом сообщает «2ГИС».

Также трудно проехать по проспекту Димитрова. Водители сообщают о том, что там сломалась машина. Неполадка связана с колесом.

Кроме того, автомобилисты рассказали, что по всей улице Фрунзе не работают светофоры. Из-за этого улицу сковала пробка. Трудно проехать от площади Кондратюка до улицы Ольги Жилиной.

Автомобилистов просят быть внимательными: соблюдать дистанцию и скоростной режим.

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