День защиты детей в Новосибирске 1 июня 2021 года: в правительстве рассказали, как город отметит праздник

В Новосибирске пройдет больше 1000 мероприятий ко Дню защиты детей. Фото: Евгения ГУСЕВА

В региональном правительстве рассказали, как пройдет День защиты детей в Новосибирске 1 июня 2021 года. Несмотря на пандемию, торжество состоится. В министерстве труда и социального развития и министерстве культуры Новосибирской области отметили, что программа праздника будет насыщенной. Каждый ребенок найдет себе занятие по душе. План включает более 1000 мероприятий. Главное правило — соблюдение правил безопасности.

Как отметил министр труда и социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов, из-за режима повышенной готовности массовых мероприятий не будет.

— Будут работать локальные площадки, — подчеркнул министр. — План содержит порядка 1000 тематических мероприятий для ребят. Надеюсь, что праздник пройдет весело, родители и дети получат от общения добрые и позитивные эмоции.

Ребят ждут театрализованные квесты, мастер-классы, конкурсы рисунков, творческие занятия, игровые программы, танцевальные флешмобы и многое другое. Организаторы уверены, скучать не будет никто.

Подробнее с планами мероприятий можно ознакомиться здесь.

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