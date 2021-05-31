Новосибирскую гостиницу «Турист» откроют до конца 2022 года

Работы в гостинице будут идти еще больше года. Фото: предоставлено мэрией Новосибирска.

Уже этим летом в гостинице «Турист» начнётся строительство подземного тоннеля, который соединит здание и метро, а еще в июне установят первые шесть лифтов. Как идет реконструкция одного из самых знаковых объектов левобережья, проконтролировал мэр Анатолий Локоть.

- Здание простояло больше 40 лет. Инвестор со своей командой взялся за решение этой задачи. Продвинулись существенно: коробка основного здания закончена, возвели на 25 этажей, как и планировали. До конца лета фасад здания и все пристройки полностью будут закрыты облицовочными панелями. Не менее важный вопрос – благоустройство прилегающей территории. Вход в метро перенесём в гостиницу, старый павильон снесём. Работы по смычке переходов начнутся в этом году, в июне. Также здесь планируется разбить зелёный сквер и построить подземную парковку с въездом с улицы Ватутина и с выездом в сторону ул. Титова, – отметил глава города.

Работы у строителей оказалось немало: из-за того, что здание простояло несколько десятилетий, пришлось демонтировать более 3 тыяч тонн старых керамзитно-бетонных панелей. Также пришлось разобрать два верхних этажа из железобетона, усилить необходимые элементы и надстроены семь этажей из металлоконструкций. Сейчас уже готов каркас здания, а также стояки внутренней системы электроснабжения, вентиляции и дымоудаления. Более чем на 80 % выполнен монтаж перегородок.

К слову, в реконструированной гостинице будет 265 номеров. В пристройке «Туриста» разместятся три конгресс-зала (самый большой – на 700 мест), апартаменты, конференц-залы, переговорные, фитнес-клубы, рестораны и магазины. В цоколе обустроят парковку.

- Мы говорим о том, чтобы гостиничный комплекс заработал к молодёжному чемпионату мира, поэтому к концу 2022 года надо успеть выполнить основные виды работ. Это локомотив, который вытянет за собой благоустройство всей площади Карла Маркса. Вслед за инвестором «Туриста» уже подтягиваются и владельцы других объектов, – подчеркнул мэр Новосибирска.