В Новосибирске более 130 государственных и муниципальных услуг станут полностью цифровыми

Около 130 госуслуг полностью будут предоставлять в электронном формате. Фото: Иван Макеев

В правительстве Новосибирской области обсудили создание единого информационного пространства. Работу заседания возглавил заместитель губернатора области Юрий Петухов.

Более 130 услуг до конца 2021 года переведут полностью в электронный вид. Не нужно будет больше посещать ведомства. В большей степени это коснется услуг, связанных с социальной поддержкой населения, земельными и имущественными отношениями, строительством. Основой перевода услуг в цифровой вид станет концепция 3-х нулей (0-0-0), нулевой вход — никаких документов и справок от гражданина, нулевое ожидание — автоматические межведомственные запросы и принятие решения, нулевой выход — никаких бумажных документов.

— Новосибирская область является регионом передовых цифровых технологий. Цифровизация касается всех сфер, формирует единое цифровое пространство в регионе. Важно не снижать темп в данном направлении, работать над расширением перечня услуг, доступных гражданам в электронном виде, — отметил Юрий Петухов.

Так, например, предоставление господдержки сельхозпроизводителям является примером оказания услуг для бизнеса полностью в электронном виде, без необходимости посещения органа власти.

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