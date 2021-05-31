В Новосибирске за сутки от коронавируса скончались 4 человека: самому старшему было 85 лет

В Новосибирской области еще 4 человека умерли от коронавируса. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В понедельник, 31 мая, стало известно, что еще 4 жителя Новосибирской области умерли от коронавируса. Подробности об этом опубликовал региональный оперштаб.

— Скончались еще четыре пациента с ранее подтвержденным COVID-19. Среди них — мужчина в возрасте 59 лет и три женщины в возрасте 72 года, 83 года и 85 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 1878 человек, — говорится в официальном сообщении.

На сегодняшний день в реанимации находятся 67 человек. Из них 8 не могут дышать самостоятельно и подключены к ИВЛ.

Всего за минувшие сутки опасный диагноз подтвердился еще у 74 сибиряков. С начала вспышки коронавирус выявили у 43 341 человека, среди них — 2712 детей. Также известно, уже 39 215 пациентов выздоровели с начала пандемии.

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