Губернатор Андрей Травников потребовал сокращать сроки отключения горячей воды в летнее время Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В понедельник, 31 мая, губернатор Андрей Травников провел очередное оперативное совещание. Участниками заседания стали члены регионального Правительства, руководители областных исполнительных органов власти и главы муниципалитетов.

Так, на совещании доклад представил министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов. Он напомнил, в регионе завершился отопительный сезон — тепло отключили во всех населенных пунктах области.

После этого губернатор отметил, уже сейчас муниципалитетам нужно готовиться к новому отопительному сезону. При этом, по словам главы области, жители региона должны быть обеспечены горячей водой не только зимой, но и летом. В связи с чем Андрей Травников призвал ежегодно сокращать сроки отключения водоснабжения.

— Прогресс не стоит на месте — во многих городах период отключения на испытания сокращен уже до нескольких дней, а у нас даже в столице региона некоторые районы по две недели находятся без горячей воды. Прошу проанализировать итоги испытаний 2021 года и совместно с мэрией Новосибирска, с «Сибирской генерирующей компанией», с администрациями других крупных городов нашей области выработать такие мероприятия, чтобы можно было последовательно, каждый год сокращать период отключения горячей воды в летнее время, — поручил губернатор.

В правительстве Новосибирской области отметили, отопительный сезон 2020-2021 года прошел в штатном режиме. Аварийные отключения, которые происходили, были вызваны дефектами на теплосетях: их оперативно устраняли аварийные бригады.

Для того, чтобы снизить риск возможных аварий, региональное министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики рекомендовало муниципалитетам разработать дополнительные меры по ремонту и замене теплосетей. Их необходимо принять при подготовке к новому отопительному сезону.

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