Власти ждут новых рабочих мест в Новосибирской области по итогу ПМЭФ

Сибирь представит на форуме единую экспозицию. Фото: Олег УКЛАДОВ

Часть представителей Новосибирской области уже отправилась в Санкт-Петербург. Там со 2 по 5 июня пройдет Петербургский международный экономический форум.

- Этот форум, конечно, является крупнейшей в стране площадкой для встреч предпринимателей и властей, где обсуждаются перспективы страны на ближайшие годы, проводятся важные встречи, - сказал в эфире Радио «Комсомольская правда» генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов.

Он отправляется на форум 31 мая и рассчитывает на успешные переговоры с потенциальными инвесторами.

- Со всех предыдущих питерских форумов мы привозили интересные проекты в регион. В том году форум отменили по причине пандемии. Надеюсь, что в этом году мы отработаем за два сразу и, конечно, привезем интересные проекты. А проекты - это инвестиции, новые производства и поступление налогов.

Напомним, что в этом году десять регионов Сибири будут представлены на общем стенде «Большая Сибирь». Участники этой экспозиции подготовили совместную презентацию и комплексные предложения для инвесторов.