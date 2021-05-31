«В рубашке родился»: под Новосибирском мотоциклист чудом выжил, отлетев в грузовик

Под Новосибирском мотоциклист чудом выжил, отлетев в грузовик. Фото: стоп-кадр.

На трассе Р-256 рядом с Искитимом чуть не погиб мотоциклист: он на скорости отлетел под колеса фуры. Кадры впечатляющего ДТП, которое случилось накануне, 30 мая, появились в соцсети.

— Мотоциклист наехал на выступ свежеуложенного асфальта, не справился с управлением и отлетел сначала в грузовик, а потом в автомобиль, двигавшийся в попутном байкеру направлении, — написал автор сообщения, опубликованного в группе «АСТ-54».

Судя по кадрам, мотоциклист отделался испугом: он смог подняться и уйти с проезжей части. А вот его транспорт получил серьезные повреждения.

Комментаторы поста уверены, то, что сибиряк не пострадал — настоящее чудо.

— Он в рубашке родился!

— Сильный у него ангел хранитель! — написали подписчики группы.

Многие отметили, мотоциклистам нужно быть внимательней на дороге. Превышая скорость, они подвергают опасности не только себя, но и других участников движения.

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