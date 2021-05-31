Новосибирцы смогут смотреть новый сезон чемпионата Бразилии по футболу

Фото: Борис КУДРЯВОВ

30 мая 2021 года начался новый сезон чемпионата Бразилии по футболу, лучшие матчи которого будут транслироваться в прямом эфире, а их записи станутдоступны в видеосервисе Wink. «Медиа-Телеком», совместное предприятие «Национальной Медиа Группы» и «Ростелекома», с 2020 года выступает эксклюзивным дистрибьютором медиаправ на трансляцию чемпионата Бразилии по футболу на территории России и 14 стран ближнего зарубежья.

За сезон можно будет посмотреть 140 матчей с русскоязычными комментаторами.Все подробности, расписание трансляций и записи прошедших матчей доступны в специальном разделе Wink.

Чемпионат Бразилии по футболу проходит по системе «весна-осень». 20 ведущих клубов страны соревнуются за звание чемпиона: клуб встречается с каждым соперником два раза за сезон, на домашнем стадионе и в гостях, в общей сложности проводя 38 игр. Команды распределяются в турнирной таблице по общему количеству очков, победам, разнице мячей и забитым голам. В конце каждого сезона клуб с наибольшим количеством очков становится чемпионом.