«Смотреть страшно!:» сибиряки, прокатившиеся по крыше высотки на электросамокате, удивили соцсети. Фото: стоп-кадр.

Жители рабочего поселка Краснообск сняли на видео сибиряков, прокатившихся по крыше многоэтажки на самокате. Кадры, на которые попали смельчаки, появились в соцсети накануне, 30 мая.

— В Краснообске самокаты добрались и до крыш местных домов, — говорится в сообщении, опубликованном в группе «АСТ-54».

По словам автора ролика, таким образом отличились коммунальщики, работающие на крыше. На кадрах видно, как на электросамокате проехал сначала один, а затем другой сибиряк. Судя по видео, высота 9-го этажа никого из них не смутила.

Подписчиков увиденное возмутило. Они уверены, такой риск чреват фатальными последствиями: в любой момент мужчины могли сорваться вниз и погибнуть.

— Аж смотреть страшно!

— Можно как угодно смотреть, страшно, что это происходит, жизнь не в цене, — написали комментаторы.

При этом некоторые отметили, на крыше кататься удобно, ведь там — ровная дорога.

— Так а где еще кататься? Тротуары разбитые, дороги тоже. На крышах асфальта нет, трескаться нечему, покрытие хорошее, — поделились комментаторы.

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