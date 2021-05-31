В Новосибирске загорелся автомобиль: пожар попал на видео

В Новосибирске загорелся автомобиль. Фото: ГУ МЧС по НСО.

В Ленинском районе Новосибирска вспыхнула припаркованная «Нива Шевроле». Очевидцы сняли на видео горящую машину и опубликовали в соцсети. Инцидент, случившийся поздно вечером, 30 мая, прокомментировали в ГУ МЧС по Новосибирской области.

— Вызов на улицу Немировича-Данченко поступил в 23:02. На место оперативно прибыли пожарные расчеты. Специалисты локализовали огонь, не дав ему перейти на соседние автомобили. В 23:19 пожар потушили. Огонь повредил салон и подкапотное пространство. В тушении пожара участвовали 2 единицы техники и 8 человек личного состава, — уточнили в ведомстве.

На кадрах с места ЧП видно, что пламя вырвалось из-под капота «Нивы». Причину возгорания установят дознаватели МЧС.

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