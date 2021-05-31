Пробки в Новосибирске на утро 31 мая 2021 года: затор на улице Станиславского

Пробки в Новосибирске утром 31 мая составили 6 баллов.
Фото: Влад КОМЯКОВ
Пробки в Новосибирске на утро 31 мая 2021 года: затор образовался на улице Станиславского. Также сложно проехать по улицам Степная и Плахотного. Об этом сообщает «2ГИС».
В пробках стоят водители на улицах Титова, Троллейной, Немировича-Данченко и Советском шоссе. Движение затруднено по Станционной, Широкой, площади Труда и площади Райсовета. Сложно проехать по проспекту Карла Маркса и площади Лыщинского.
На правом берегу города пробка сковала улицу Большевистскую — здесь затруднено движение в сторону Речного вокзала. Сложно проехать по улицам Добролюбова, Кирова, Нижегородской и Никитина. Кроме того, затор образовался на Октябрьской магистрали.
По информации «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро вторника, 31 мая, составил 6 баллов.
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