Погода в Новосибирске на 31 мая 2021 года: синоптики рассказали, каким будет последний день весны

Последний день весны будет жаркий. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Новосибирске на 31 мая 2021 года будет солнечной и жаркой. Такой прогноз дают синоптики «Западно-Сибирского УГМС».

— Днем столбики термометров поднимутся до +27...+29 градусов, а к вечеру опустятся всего до +13...+18 градусов. Ветер подует юго-восточный со скоростью от 4 до 9 метров в секунду. Местами порывы будут достигать 14 метров в секунду, — сообщают метеорологи.

По данным сайта «Яндекс. Погода» в городе осадков не ожидается. Днем температура составит +25...+27 градусов, а ночью +15...+18 градусов. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью до 2 метров в секунду. Атмосферное давление составит 747-751 миллиметров ртутного столба.

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