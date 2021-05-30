Пять человек скончались от коронавируса в Новосибирске: самому старшему было 85 лет

Пандемия коронавируса ну спешит покидать сибирский регион.
Фото: Артем КИЛЬКИН
Оперативный штаб новосибирской области озвучил свежую статистику по ситуации с коронавирусом в регионе на 30 мая 2021 года.
Стало известно, что за прошедшие сутки в области COVID-19 заболело 77 человек.
Не все пациенты смогли справиться с инфекцией.
— Скончались еще пять пациентов: мужчины в возрасте 48 лет, 78 лет, 85 лет и женщины в возрасте 70 лет, 84 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 874 человека, — сообщили в оперштабе.
В тяжелом состоянии сейчас находится 74 человека. В отделениях реанимации к аппаратам ИВЛ подключено 9 пациентов.
Всего в инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 1 367 пациентов, в том числе 16 детей.
Не дает расслабится медикам и ситуация с заболеванием ОРВИ. За сутки зарегистрировано 1 816 обращений в лечебные учреждения города людей с признаками простуды.
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