Пять человек скончались от коронавируса в Новосибирске: самому старшему было 85 лет

Пандемия коронавируса ну спешит покидать сибирский регион. Фото: Артем КИЛЬКИН

Оперативный штаб новосибирской области озвучил свежую статистику по ситуации с коронавирусом в регионе на 30 мая 2021 года.

Стало известно, что за прошедшие сутки в области COVID-19 заболело 77 человек.

Не все пациенты смогли справиться с инфекцией.

— Скончались еще пять пациентов: мужчины в возрасте 48 лет, 78 лет, 85 лет и женщины в возрасте 70 лет, 84 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 874 человека, — сообщили в оперштабе.

В тяжелом состоянии сейчас находится 74 человека. В отделениях реанимации к аппаратам ИВЛ подключено 9 пациентов.

Всего в инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 1 367 пациентов, в том числе 16 детей.

Не дает расслабится медикам и ситуация с заболеванием ОРВИ. За сутки зарегистрировано 1 816 обращений в лечебные учреждения города людей с признаками простуды.

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