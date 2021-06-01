«Реально отучает от вандализма»: граффити за полмиллиона появилось в Новосибирске

Художники разрисовали стену возле лофт-квартала на Фабричной, 37 Фото: Никита МАНЬКО

Огромное граффити длинной в 500 метров появилось на улице Фабричной во время фестиваля «Кубик Граффити Фест». Участвовали в нем художники из Москвы, Санкт-Петербурга, Белоруссии и Кемерово, а также Новосибирска. В числе участников оказался известный столичный граффитист Дима Rasco с полумиллионом подписчиков в «инстаграме».

В Белоруссии граффити разрешают только за городом Фото: Никита МАНЬКО

Граффити сложилось из 12 работ, которые нарисовали участники: в основном — это надписи в причудливых шрифтах.

— Мы стараемся развивать культуру стрит-арта, но в то же время есть школьники, которым просто хочется писать везде свое имя баллончиком. Но такие мероприятия меняют их сознание, подают пример и реально отучает от вандализма, — рассказал КП- Новосибирск один из организаторов фестиваля Иван Ягода.

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