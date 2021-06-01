«Реально отучает от вандализма»: граффити за полмиллиона появилось в Новосибирске

Художники разрисовали стену возле лофт-квартала на Фабричной, 37
Фото: Никита МАНЬКО
Огромное граффити длинной в 500 метров появилось на улице Фабричной во время фестиваля «Кубик Граффити Фест». Участвовали в нем художники из Москвы, Санкт-Петербурга, Белоруссии и Кемерово, а также Новосибирска. В числе участников оказался известный столичный граффитист Дима Rasco с полумиллионом подписчиков в «инстаграме».
В Белоруссии граффити разрешают только за городом
Фото: Никита МАНЬКО
Граффити сложилось из 12 работ, которые нарисовали участники: в основном — это надписи в причудливых шрифтах.
— Мы стараемся развивать культуру стрит-арта, но в то же время есть школьники, которым просто хочется писать везде свое имя баллончиком. Но такие мероприятия меняют их сознание, подают пример и реально отучает от вандализма, — рассказал КП- Новосибирск один из организаторов фестиваля Иван Ягода.
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