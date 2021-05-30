Новосибирца накормили в баре салатом с пластиком и волосом на терелке

Дмитрий нашел в салате кусок стекла. Фото: предоставлено Дмитрием.

Новосибирца возмутило обслуживание в одном из городских баров. Об этом он рассказал КП-Новосибирск:

— Я зашел с компанией в заведение, чтобы немного перекусить. Ожидали вкусных блюд, а вместо этого нам принесли отвратительные блюда.Сначала нас поразило то, что заказ принесли не в том порядке. Первым подали горячее, а потом суп и салат. Официант объяснила это тем, что на кухне запара, — рассказал КП-Новосибирск Дмитрий, гость бара.

По словам парня, дальше было еще хуже. Вместо заказанного крем-супа его другу принесли что-то похожее на воду. Но на этом непрятности не закончились:

— Когда я начал есть салат, который мне принесли, то почувствовал какую-то косточку во рту. Выплюнул, а оказалось, что это стекло. Я позвал администратора, на что она сказала: «Ой, это не стекло. Это же пластик». Ну конечно, это же в корне меняет дело, — возмущается парень. — В другом блюде я обнаружил волос.

В итоге перед сибиряком извинились и часть блюд вычеркнули из счета.

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