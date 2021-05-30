Новосибирские полицейские отобрали у наркоманов 100 граммов героина

Закладки были замаскированы под конфеты. Фото: ГУ МВД по Новосибирской области.

Операцию по поимке преступников оперативники регионального МВД проводили при поддержке отряда спецназначения «Гром».

На весьма популярной схеме по заработку по «удаленке» попались четыре жителя Новосибирска. Весьма немолодые сибиряки организовали свой наркотический интернет-бутик, в котором были даже собственный водитель и охранник.

— Двое мужчина были задержаны сотрудниками полиции при силовой поддержке отряда спецназначения «Гром» по адресам своего проживания. В ходе личного досмотра у 49-летнего жителя Центрального района обнаружено и изъято наркотическое средство — героин массой более 29 грамм. При проведении осмотра квартиры по месту проживания 43-летнего жителя Ленинского района сотрудники полиции обнаружили наркотическое вещество — героин массой 47 граммов. А также обнаружены электронные весы, упаковочный материал и предметы, используемые для фасовки наркотиков, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Еще двое сотрудников нелегальной фирмы 43-х и 50-ти лет были пойманы в Заельцовском районе города. Их задержание происходило в автомобиле. Закладчики как раз ехали размещать очередную партию заказов. В транспортном средстве оперативники нашли еще 22 грамма героина.

— Всего из незаконного оборота изъято около 100 грамм героина. По данным фактам возбуждено уголовное по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере»,- добавили в полицейском ведомстве.

Теперь бизнесменам-неудачникам грозит срок до 20 лет лишения свободы. До суда все фигуранты помещены под стражу.

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