Сибирячка опозорила в соцсетях женщину, которая бросила кота на передержке

Кота оставили на передержке до 10 мая. Фото: instagram.com/revizor.nsk/

Жительница Новосибирска пожаловалась на сибирячку, которая оставила у нее кота на передержке. Свою историю она рассказала в социальных сетях.

— Я зарегистрировалась на сайте для дополнительного заработка. Созвонились с девушкой, договорились о передержке кота на 7-10 дней по 250 рублей сутки. Привезла она своего питомца 30 апреля, — рассказывает женщины в групее «Revizor. nsk».

По словам сибирячки, до 10 мая она должна отправлять фото кота в WhatsApp хозяйке ежедневно. Все шло хорошо, пока не подошел срок передачи животного законным владельцам.

— Вскоре хозяйка кота сказала, что заберет своего питомца через неделю. Потом еще продлила срок. А сейчас вообще не отвечает на звонки и сообщения. Зачем надо было устраивать цирк, если она хотела просто избавиться от него? — возмущается женщина.

Подписчики группы поддержали в комментариях сибирячку:

— Как можно было свое животное отдать в чужие руки?

— Ужас какой-то!

— Пусть лучше у вас живет, чем у такой хозяйки.

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