Сибиряки смогут полетать на истребителе Покрышкина в необычном музее

Молодежь с интересом изучает историю маршала Покрышкина в современном формате. Фото: www.nso.ru

Первый в Сибири виртуальный музей предлагает посетителям увидеть реалистичную модель истребителя «Аэрокобра» с помощью специальных очков. Первым гостем и испытателем стал заместитель министра культуры Новосибирской области Евгений Сазонов.

— Высокотехнологичный проект библиотеки позволяет в новом современном формате узнать биографию легендарной исторической личности — Александра Покрышкина. Это первый виртуальный музей, открытый в библиотеке. Надеюсь, что такая форма подачи информации привлечет прежде всего представителей молодого поколения, послужит мотивацией к изучению истории. Убежден, что партнерство государственных учреждений культуры и цифровых компаний открывает большие перспективы культурно-просветительской деятельности, — поделился впечатлениями чиновник.

Кроме того, что можно побывать внутри исторического воздушного судна у специальной программы есть опция с доступом к фотовыставке с кадрами из жизни Покрышкина, а также возможность посмотреть на большом экране документальные фильмы о герое.

Уникальную и редкую возможность именно такого ознакомления с музейными материалами предоставили специалисты компании VR CORP. Правда, как выяснилось, при разработке приложения возникли небольшие нестыковки.

— При текстурировании номер самолета вызвал споры. Согласно официальным данным «Аэрокобра», P-39N Александра Покрышкина с бортовым номером «100» имела серийный номер 42-9004. Однако на всех изображениях самолета в номере была опущена цифра «4». Мы приняли решение следовать визуальному образу и оставили на хвосте номер 29004, — рассказал Андрей Терехин, директор компании-разработчика.

По данным сайта областной администрации, виртуальный музей ежедневно открыт для посещения на втором этаже Новосибирской областной научной библиотеки.

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