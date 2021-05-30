Дороги в центре Новосибирска перекрыли из-за полумарафона

В забеге участвует более двух тысяч спортсменов. Фото: Василий Вахрин

Полумарафон с синхронным стартом «ЗаБег.РФ» стартовал в 85 городах России. Столице Сибири в нем примут участие более 2 тысяч спортсменов, которые пробегут расстояние в 1 км, 5 км, 10 км и 21 км. В связи с этим автомобилисты будут испытывать временные сложности, так как основные транспортные артерии окажутся недоступными для проезда. Зона старта и финиша полумарафона расположилась на площади перед ГПНТБ.

— Будет перекрыт участок дороги на улице Кирова до 23:00 30 мая. Остальные улицы перекроют мая с 06:00 до 18:00. Также будут недоступные дворовые проезды в районе Законодательного собрания НСО и у домов на Кирова, 46 и Кирова, 48. С 27 мая до 9 утра 31 мая запрещена парковка автомобилей на площадке перед ГПНТБ и на улице Восход, 15, — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

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