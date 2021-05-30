Новосибирские спасатели освободили застрявшего в ванной котика

Рыжий кот едва не остался без лапы. Фото: предоставлено муниципальной аварийно-спасательной службой
Тревожный звонок в дежурную часть муниципальной аварийно-спасательной службы поступил в районе обеда с улицы Хасановской Ленинского района Новосибирска. Хозяин животного просил о помощи для своего рыжего кота, который задней лапкой застрял в сливной решетке ванной. Пока спасатели добирались на место сибиряк смог самостоятельно открутить «капкан», но снять эту решетку с кота у него не получилось.
— Прибыв на место, спасатели осмотрели лапу пострадавшего. Единственным вариантом было перепилить металл, так как когти застряли слишком глубоко. Спасательная операция длилась достаточно долго. В итоге намучались все, и спасатели, и хозяин животного и сама кошка. Получив несколько царапин и укусов, в итоге сняли вдавившийся в лапу питомца металл, — сообщили в аварийно-спасательной службе города.
Чтобы в будущем принятие ванны не превращалось в ЧП, владельцам домашних животных рекомендуется закрывать сливные отверстия пеленкой или специальной заглушкой во время водных процедур.
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