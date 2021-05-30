Погода в Новосибирске на 30 мая 2021 года: что обещают синоптики на выходной день

Синоптики спрогнозировали погоду на предпоследний день весны. Фото: Виктория МИНАЕВА

Погода в Новосибирске на 30 мая 2021 года будет типичной для конца весны. По данным синоптиков Западно-Сибирского Управления гидрометеослужбы, температура будет колебаться от +22°С до +24°С.

«Переменная облачность, преимущественно без осадков, утром местами небольшой дождь», - передают синоптики.

Некоторый дискомфорт может возникнуть из-за ветра. Он будет юго-восточным, 2-7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.

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