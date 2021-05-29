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Общество29 мая 2021 16:58

Новосибирские коммунальщики спасли уток от потопа из помоев

Угрозу вовремя почувствовали жители Русской, по которой стал расползаться неприятный запах
Вадим АЛЕКСЕЕВВадим АЛЕКСЕЕВ
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Коммунальщики спасли уток от экологического бедствия.

Коммунальщики спасли уток от экологического бедствия.

Фото: Виктория МИНАЕВА

Вонючий случай приключился на Шлюзе. Там от здания бывшей столовой на Русской, 35а стал расходиться неприятный запах. Жители заявили об этом администрации.

Сначала коммунальщики не нашли источника, да и сам запах, казалось, пропал. Но вскоре вонь вернулась. Специалисты поняли, что засорилась канализация. Вероятно, кто-то смыл тряпку, или, может, гигиенические маски…В результате трубы забились, и помои стали скапливаться, искать себе новый путь.

К счастью, засор ликвидировали сотрудники Управление энергетики и водоснабжения. Они говорят, что в противном случае, последствия могли быть очень неприятными.

- Все могло закончиться печально: рядом Утиная заводь, и сложившаяся ситуация грозила экологической катастрофой. А вообще эта ветка канализации в плохом состоянии, ее надо промывать, приводить в порядок, - цитирует издание «Навигатор» директора ФГУП «УЭВ» Дмитрия Бурденко.

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Экология