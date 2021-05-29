В Новосибирске таксист умер, меняя колесо автомобиля

В Новосибирске таксист умер во время смены. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В Новосибирске таксист умер во время смены. По словам подписчика паблика «АСТ-54», это произошло в Калининском районе. Водитель скончался напротив Дворца спорта «Сибирь».

«У мужчины произошел сердечный приступ пока он менял колесо на Hyundai Solaris», - говорится в сообщении паблика.

На место трагедии приехала скорая помощь, но водитель уже был мертв. В салоне машины остался телефон с включенной программой агрегатора такси.

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