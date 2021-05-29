В Новосибирске 7 детей за сутки заболело коронавирусом, 3 пенсионера умерли

За очередные сутки коронавирусом заболело семеро детей, три человека умерли от ковида. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За очередные сутки коронавирусом заболело семеро детей. Это – по официальным данным. Оперативный штаб региона также сообщает, что три человека умерли от ковида.

- Скончались еще три пациента: мужчины в возрасте 71 год, 82 года и женщина в возрасте 82 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 869 человек, - говорится в официальном сообщении Оперштаба Новосибирской области.

По сведениям от властей, ежедневно в регионе от коронавируса умирает от трех до пяти человек. А количество зараженных в эти сутки оказалось максимальным за прошедший месяц. В мае соответствующий диагноз получало от 65 до 77 человек в сутки.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.