В Новосибирске 7 детей за сутки заболело коронавирусом, 3 пенсионера умерли

За очередные сутки коронавирусом заболело семеро детей, три человека умерли от ковида.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
За очередные сутки коронавирусом заболело семеро детей. Это – по официальным данным. Оперативный штаб региона также сообщает, что три человека умерли от ковида.
- Скончались еще три пациента: мужчины в возрасте 71 год, 82 года и женщина в возрасте 82 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 869 человек, - говорится в официальном сообщении Оперштаба Новосибирской области.
По сведениям от властей, ежедневно в регионе от коронавируса умирает от трех до пяти человек. А количество зараженных в эти сутки оказалось максимальным за прошедший месяц. В мае соответствующий диагноз получало от 65 до 77 человек в сутки.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер