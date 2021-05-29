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Здоровье29 мая 2021 12:58

В Новосибирске 7 детей за сутки заболело коронавирусом, 3 пенсионера умерли

Оперативный штаб региона подсчитал, сколько человек официально заболело к 29 мая
Вадим АЛЕКСЕЕВВадим АЛЕКСЕЕВ
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За очередные сутки коронавирусом заболело семеро детей, три человека умерли от ковида.

За очередные сутки коронавирусом заболело семеро детей, три человека умерли от ковида.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За очередные сутки коронавирусом заболело семеро детей. Это – по официальным данным. Оперативный штаб региона также сообщает, что три человека умерли от ковида.

- Скончались еще три пациента: мужчины в возрасте 71 год, 82 года и женщина в возрасте 82 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 869 человек, - говорится в официальном сообщении Оперштаба Новосибирской области.

По сведениям от властей, ежедневно в регионе от коронавируса умирает от трех до пяти человек. А количество зараженных в эти сутки оказалось максимальным за прошедший месяц. В мае соответствующий диагноз получало от 65 до 77 человек в сутки.

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