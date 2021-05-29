Пойманный на краже малолетка через 15 лет встретил сотрудницу ПДН, отдавшую его в спецшколу

Майора Соснину встретил бывший малолетний нарушитель.

Необычная встреча произошла в полиции. Офицера полиции узнал мужчина, задержанный 15 лет. Тогда он был еще ребенком, но, похоже, запомнил сотрудницу подразделения по делам несовершеннолетних.

- Недавно идет навстречу взрослый, солидный мужчина подходит и говорит, что 15 лет назад попадал в поле зрения полиции за кражу, - рассказала об этой встрече старший инспектор по делам несовершеннолетних из Первомайского отдела МВД Ирина Соснина.

Оказалось, что бывший нарушитель закона только рад, что в свое время попал в руки милиции. Даже пошутил, что теперь приведет к офицеру своих детей.

- Благодарит за то, что определила его в спецшколу, не дала сойти с пути, контролировала, разговаривала, проверяла. Отучился парень, получил профессию, работает, собирается жениться, смеется, что своих детей ко мне для профилактики приведет, чтобы ошибок не совершили, - поделилась Соснина, у которой, к слову - 55 поощрений за раскрытие преступлений с участием несовершеннолетних.

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