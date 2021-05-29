Новосибирцу, который отоварился по чужой карте, грозит до шести лет колонии

Полиция расследует дело и краже с банковского счета. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Жителю Центрального района грозит суд по делу о краже. Он нашел банковскую карту и отоварился на нее. Судя по данным областного Управления МВД России, речь идет о скромной сумме. Будь это наличные деньги – ее, возможно, было бы слишком мало даже для возбуждения дела. Но за хищение с банковского счета предусмотрена серьезная ответственность.

- Поступило заявление местного жителя о том, что с его банковского счета при неизвестных обстоятельствах было списано более 1 тысячи рублей, - сообщает пресс-служба Главка о том, с чего началась работа оперативников.

Они выяснили, что «к совершению преступления причастен ранее не судимый 48-летний житель Центрального района».

Тот рассказал, что нашел карточку. И с ней прошелся по магазинам. И пусть ущерб не велик, в уголовном кодексе предусмотрен отдельный пункт про хищение с банковского счета. За этого могут дать до шести лет. Но, учитывая, что задержанный не судим, вероятно, отделается условным наказанием. Или, например, штрафом.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru