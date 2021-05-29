Размер средней зарплаты новосибирцев оказался на 7 месте в СФО

Самую высокую зарплату в округе получают красноярцы. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Средняя зарплата у жителей Новосибирской области составила 41599 рублей. Это официальные даты Облстата.

Ведомство не уточняет, подсчитана ли сумма денег, выдаваемых на руки, или начисляемых до вычета налога. Однако по таблице Облстата можно сравнить зарплаты в разных регионах. Из десяти субъектов Сибирского федерального округа Новосибирская область уступает по ее размерам шести, а превосходит три. Нам уступают Омская область, Республика Алтай и Алтайским край (в нем, по официальным данным, самая низкая зарплата – 29562 рублей).

Наиболее высокая зарплата по данным Облстата – у красноярцев. В этом регионе средняя сумма – 54216 рублей. А средняя по округу - 44117 рублей.

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