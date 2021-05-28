В Новосибирске во дворе купеческого особняка открылась этноплощадка

В Новосибирске во дворе купеческого особняка открылась этноноплощадка. Фото: «Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области».

Долгие годы Областной центр русского фольклора в Новосибирске, расположенный в купеческом особняке, был камерным пространством. Фольклорное сообщество и энтузиасты тщательно собирали и сохраняли здесь русские традиции и культуру. Теперь во дворе центра заработала открытая этноплощадка «Русское подворье». Она открылась для посетителей с началом тепла. В мае на ней прошли уже несколько мероприятий: в честь Пасхи и Дня славянской письменности. Об этом пишет издание «Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области».

Этнокультурный проект «Русское подворье» несет цель приобщить новосибирцев к исконным ценностям русского народа. Для этого здесь создали площадку, посетители которой могут окунуться в русскую культуру. Так, у желающих есть возможность посетить мастерские — гончарную, берестяную, ткацкую, мастерскую плетения из лозы и кузницу. Всем гостям обещают увлекательные мастер-классы, творческие вечеринки, тематические этнофестивали, а еще чай из жарового самовара.

На сегодняшний день в Центре есть несколько клубов — здесь занимаются детские и взрослые коллективы. Кроме того, к ним могут присоединиться все желающие: для этого нужно позвонить в Центр и записаться на занятия. Деятельность организации происходит при поддержке госпрограммы «Культура Новосибирской области».

Также известно, скоро рядом с центром появится памятник дяде Ване. Его прототипом считается поэт, член Союза писателей Иван Овчинников, которого не стало пять лет назад. Именно его многие называли дядей Ваней. Однако в целом монумент отразит собирательный образ — русского мужика, который сохранил человечность, красоту и обаяние души.

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