В Новосибирске директор спортцентра заработал за год 37,5 миллионов рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Стало известно, что директор Центра игровых видов спорта в Новосибирске Михаил Безверхов за 2020 год заработал более 37,5 миллионов рублей. Данные об этом появились в декларации о доходах, опубликованной департаментом спорта, культуры и молодежной политики Новосибирска.

В декларации сказано, в собственности у Безверхова есть 4 земельных участка: площадью 1400, 1681, 1521, 896 квадратов. Еще один участок, площадью свыше 2000 квадратов, принадлежит ему в общей долевой собственности. Также у директора спортцентра есть две квартиры, площадь которых составляет 56 и 51 квадратный метр, гараж площадью почти 72 квадрата и нежилое помещение площадью 125,90 квадратных метров. Помимо этого, Безверхову принадлежат недостроенное здание площадью почти 300 квадратов и сторожевой дом в 56 квадратов. Стоит отметить и внушительный автопарк Безверхова — у него есть несколько дорогих машин. Среди них — «Тойота Лэнд Крузер 200», «Порше Кайен» и «Мерседес Бенц». Также Безверхов задекларировал мототранспортные средства: снегоход, мотовездеход и мотоцикл. А еще у руководителя Центра есть два катера: «Катер ЖК проект 327» и «Катер Alumagraft 185». В общей сложности сумма дохода Безверхова за 2020 год составила 37 580 946,26 рублей.

При этом у него есть жена и несовершеннолетний ребенок. В собственности у супруги Бехзверхова есть только автомобиль, конечно, не из дешевых — «Порше Макан 2.0». На наследнике в декларации никакого имущества не числится.

Отметим, свои доходы задекларировали 105 руководителей спортивных и культурных учреждений муниципалитета. В общем списке тех, кто отличился внушительным заработком, не так много. В среднем доход директоров варьируется в пределах 1,5-3 миллионов рублей.

В списке выделилась директор художественной школы № 3 «Снегири» Елена Вавилова. Ее муж задекларировал доход за 2020 год в размере 377 миллионов 128 тысяч рублей. Сама руководитель заработала гораздо меньше — 1 миллион 310 тысяч рублей. В собственности у нее есть две квартиры и подземная автостоянка. Супругу принадлежат гостевой дом, земельный участок и стояночное место.

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