3,4 миллиона рублей собрали штрафами с новосибирцев, нарушающих антиковидные правила

Не все выполняют антиковидные меры. Чиновники отчитались о борьбе с нарушителями. Фото: Мария ЛЕНЦ

Чиновники рассказали, сколько иностранцев прибыло в Новосибирск из других стран, и сколько штрафов собрали с нарушителей антиковидных мер.

- Из зарубежных стран прибыло 50188 граждан, из которых 49840 прошли обследования методом ПЦР в течении трех дней со дня прибытия, - сообщает Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области.

Судя по этим данным, остальные 348 иностранцев проигнорировали правила. По данным ведомства, с ними разбирались уже вместе с МВД, привлекая к ответственности.

О том, сколько всего выписали штрафов суды (в том числе – и по другим антиковидным нарушениям), также говорится в отчете Роспотребнадзора:

- Вынесено 209 постановлений, в том числе: 114 постановлений о назначении административного штрафа на сумму 3 398 500 рублей, 16 – предупреждений, 79 постановлений о приостановлении деятельности (общественное питание, торговля, производство пищевых продуктов).

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